محافظ الأقصر يضع حجر أساس مبنى المرور بطيبة

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وضع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر -يرافقه اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر والعميد محمد صلاح مدير مرور الأقصر- حجر أساس مبنى إدارة مرور الأقصر بمدينة طيبة، بحضور عدد من قيادات الأجهزة الأمنية وجهاز مدينة طيبة، وذلك بمناسبة عيد الشرطة وضمن خطة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال العميد محمد صلاح، إن المبنى الجديد يقام على مساحة 37 ألفا و800 متر بما يعادل نحو 9 أفدنة، ويتكون من 3 أدوار تضم مبنى رئيسي ومنطقة فحص ومناطق خدمية ومدرسة قيادة ومحطة فحص آلي ومنطقة لسيارات الخدمة ومكاتب إدارية ومسجد وكافتيريا، مضيفا أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ نحو 18 شهرًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 77 مليون جنيه.

وأكد أن المبنى يعد بمثابة مجمع خدمات مرورية متكاملة لمحافظة الأقصر لخدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات والحفاظ على الملفات، وأن المبنى سيتم تجهيزه بأحدث الوسائل والأجهزة التي تضمن سهولة إنهاء الإجراءات وسرعتها.

وأشاد محافظ الأقصر، بالجهود المبذولة من قبل مرور الأقصر لتطوير الخدمات وتحديثها، قائلا إن المبنى الجديد سيعمل على تقديم الخدمات المرورية للمواطنين وإنهائها بشكل عاجل عقب رفع كفاءة الوحدات المرورية.