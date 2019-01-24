ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى 30 حالة وفاة

قال مسؤول، اليوم الخميس، إن حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية والفيضانات التي اجتاحت إقليم سولاويزي الجنوبية الإندونيسي ارتفعت إلى 30 حالة وفاة، مع تسجيل 25 شخصا في عداد المفقودين.

وغمرت الفيضانات 10 مناطق في الإقليم ، بما فيها عاصمته ماكاسار ، بعد أيام من الأمطار الغزيرة ،وفقا للمسؤولين.

وذكر المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، سوتوبو نوجروهو، أن 47 شخصا على الأقل أصيبوا، كما نزح أكثر من 3300 شخص.

وأشار إلى أنه "من المتوقع ارتفاع الأعداد نظرا لأن جمع المعلومات لا يزال جاريا".

يشار إلى أن الانهيارات الأرضية والفيضانات هي شائعة في إندونيسيا خلال موسم الأمطار، الذي يتوقع أن يصل إلى ذروته في يناير وفبراير هذا العام.