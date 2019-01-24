إطلاق مسابقة «مبدعي المستقبل» في القليوبية

أعلن طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بدء تنفيذ مسابقة "مبدعي المستقبل" والتي تنظمها إدارة الموهوبين والتعليم الذكي بالمحافظة، بناءً على بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهيئة قصور الثقافة.

وشدد "عجلان"، على ضرورة إشراك جميع الطلاب على مستوى المحافظة من الموهوبين في هذه المسابقة، موجها الشكر للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة ومدير عام الموهوبين على طرح مثل هذه المسابقات التي تتعاون فيها الوزارة مع هيئة القصور لإثراء مواهب الطلاب.

من جانبه قال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين، إن هذه المسابقة تنفذ للعام التالي، وفازت القليوبية بثلاثة مراكز على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن المسابقة متاحة لجميع الأعمار في المدارس، ويتم تحكيم المسابقة باشتراك قصر ثقافة القليوبية وإدارة الموهوبين؛ لاختيار الأعمال المميزة وتصعيدها على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجوائز عبارة عن 500 جنيه للمركز الأول، والمركز الثاني 400 جنيه، والمركز الثالث 300 جنيه، والسبع مراكز التالية 100 جنيه بجانب شهادات التقدير والميداليات.