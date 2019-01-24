ارتفاع قيمة مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت -اليوم الخميس- ارتفاع قيمة مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية بنسبة 9.9% سنويا خلال العام الماضي إلى 17.47 تريليون وون "15.49 مليار دولار" بفضل الطلب القوى على السيارات الألمانية.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات المستوردة في كوريا الجنوبية، صاحبة رابع أكبر اقتصاد في آسيا، خلال العام الماضي 260705 سيارات، بزيادة نسبتها 12% عن العام السابق.

وذكرت بيانات اتحاد مستوردي وموزعي السيارات في كوريا الجنوبية، أن الطلب القوي على السيارات الألمانية، التي تنتجها شركات "مرسيدس بنز" و"أودي" و"فولكسفاجن"، قد ساهم في نمو مبيعات السيارات المستوردة ككل.

وأضافت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، أن حصة السيارات المستوردة من إجمالي مبيعات السيارات في البلاد بلغت العام الماضي 16.7% مقابل 15.23% من إجمالي المبيعات في 2017.