وزير الدفاع الفنزويلي يحذر من نشوب حرب أهلية في البلاد

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حذر وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو،اليوم الخميس، من إندلاع صراع أوسع نطاقا في البلاد،بعد أن أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو تنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد .

كما حذر بادرينو من أن " نشوب حرب أهلية لن تحل مشاكل فنزويلا"،داعيا إلى إجراء "حوار" و البحث عن "حل دستوري" للأزمة.

وأرجع بادرينو تحرك جوايدو إلى "القطاعات اليمينية المتطرفة" التي تخدم مصالح الولايات المتحدة، والدول الأخرى التي تحاول نشر "الاضطرابات والفوضى".

وقال الوزير إن رؤساء المناطق العسكرية الرئيسية الثمانية فى البلاد تعهدوا بالولاء للرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف أن الجيش يريد تجنب الانقسامات و "المواجهة بين الفنزويليين".