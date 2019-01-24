قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك خطأ كبير يقع فيه الكثير من الناس، وهو قول «المتوفي الله يرحمه»، بدلًا من قول المتوفى أو المتوفاة.

وأوضح في برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء الخميس، أن المتوفي بكسر الياء يقصد به الله؛ لأنه هو من يتوفى الأنفس، بينما المتوفى بفتح آخره يقصد به الميت، والأنثى يطلق عليها المتوفاة، موضحًا أن الوفاة جاءت بمعنى النوم أيضًا في القرآن الكريم.

وتابع: «ذكر في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الوفاة هنا جاءت بمعنى الموت وبمعنى النوم»، مشددًا على ضرورة تحري الدقة في قول «المتوفي الله يرحمه» بفتح الياء، بدلًا من كسرها لأنها تعود على الله سبحانه وتعالى.



