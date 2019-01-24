وزير الأوقاف: مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان

قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، "إن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان".

وأضاف الوزير، في بيان مساء أمس الأربعاء، أن توافق الرؤى وتكامل جهود وزارة الأوقاف ودار الإفتاء والعلماء يعزز من جوانب الولاء والانتماء للوطن ويدحض افتراءات الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تحاول النيل منه ومن مقدراته، ويحصن النشء والشباب والمجتمع كله من أفكارها الضالة المنحرفة.

وأشار وزير الأوقاف، إلى قرار الوزارة بتخصيص خطبة الجمعة الماضية في جميع مساجد مصر للحديث عن مشروعية الدولة الوطنية وسمات الشخصية الوطنية، مبينا أن خطبة الجمعة المقبلة ستكون للحديث عن بناء الوعي الوطني وأثره في مواجهة التحديات.

ولفت إلى أن مؤتمر الأوقاف الدولي التاسع والعشرين، الذي أقيم في القاهرة يومي 19 و 20 يناير الجاري، تناول بناء الشخصية الوطنية وأثره في استقرار الدول والحفاظ على هويتها، .. مشيرا إلى انه وطلق مع توصياته وثيقة القاهرة للمواطنة وتجديد الخطاب الديني.

وأوضح الوزير، في بيانه، أن معرض الكتاب الحالي، تضمن في جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بصالة رقم ٤، عددا من الإصدارات التي ترسخ وتؤصل لمشروعية الدولة الوطنية، من أهمها كتاب مشروعية الدول الوطنية، وكتاب الكليات الست، وأعمال المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي تضمن واحدا وأربعين بحثا عن مكانة الوطن وبناء الشخصية الوطنية.