السويد تعلن انتهاك طائرات حربية روسية لمجالها الجوي

قال الجيش السويدي اليوم الخميس، إن ثلاث طائرات حربية روسية انتهكت مؤخرا المجال الجوي السويدي.

وذكر الجيش أن الانتهاك، الذي وقع يوم 19 من يناير، كان بالقرب من بلدة كارلسهامن جنوبي السويد.

وأوضح أن الطائرات المعنية، وهي طائرة من طراز إليوشن 20 ذات محرك توربيني رباعي، وكانت يرافقها اثنتان من مقاتلات سو 27 فرانكر.

وأردف الجيش، أنه تم إبلاغ الحكومة السويدية بالانتهاك الذي تم لفترة قصيرة.

وفي العام الماضي، ذكرت شبكة "إس في تي" التليفزيونية السويدية العامة، أن خطأ ملاحيا أو خطأ بشريا كانا وراء معظم الاختراقات الأجنبية التسع والأربعين للأراضي السويدية عن طريق البر أو الجو أو البحر خلال السنوات الثلاث الماضية.

ووفقا لإحصاءات الجيش السويدي التي حصلت عليها شبكة "إس في تي" ، فإن نحو ثلثي الاختراقات قد وقعت في المجال الجوي السويدي.

وكان نصيب روسيا من الانتهاكات المسجلة ثلاثة انتهاكات، ووقعت جميعها في المجال الجوي السويدي. وحدث انتهاك في أبريل عام 2016 واثنان في عام 2017، وفقا للتقرير.

والسويد ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" ، لكنها تتعاون مع الحلف منذ عام 1994 في إطار الشراكة من أجل السلام وشاركت في عمليات يقودها الناتو في أفغانستان.