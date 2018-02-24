سعد الحريري: مصر دولة جاذبة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إن مصر دولة جاذبة للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تقديره للدور المصري في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال زيارتها الحالية إلى لبنان بحضور السفير نزيه النجارى سفير مصر لدى بيروت.

وذكرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ـ في بيان اليوم ـ أن اللقاء الذي تم بتكليف من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، تناول بحث كيفية توطيد العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومصر بما يعود بالنفع على الشعبين، وتفعيل الشراكة فيما بين الحكومتين، والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين.

وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر ولبنان، والترتيب لعقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المقبلة، والمقرر عقدها بلبنان برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وتناول اللقاء سبل تعزيز الاستثمارات اللبنانية فى مصر.

وأشادت الوزيرة بالإنجازات الملموسة والتطور الإيجابي الذي شهده التعاون المصري اللبناني، مؤكدة تطلع مصر لزيادة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة نبيل عيتانى، رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات إذ بحثا سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين خاصة فى مجال ريادة الأعمال، وتوقيع اتفاق توأمة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان لدعم الشباب المصرى واللبنانى فى مجال ريادة الأعمال.

وأكدت نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أطلقت مبادرة (فكرتك شركتك) لدعم الشركات الناشئة في مجال ريادة الأعمال، وأن المناخ مناسب حاليا لضخ رجال الأعمال اللبنانيين المزيد من الاستثمارات في مصر، مشيرة إلى الأهمية التي توليها مصر لتشجيع الاستثمار الخاص، وأهمية خلق مناخ إيجابي يقوم على تذليل جميع العقبات للمستثمرين.

وشاركت نصر، بحسب بيان الوزارة، فى ندوة فرص الاستثمار والمشروعات الاستثمارية الجديدة فى مصر بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، والتي نظمها مجلس الأعمال المصري اللبناني بحضور عدد من المستثمرين اللبنانيين، وغسان حاصبانى نائب رئيس الوزراء اللبنانى، ووزير الصحة، وجمال الجراح، وزير الاتصالات اللبنانى، وربيع حسونة، أمين عام مجلس الأعمال المصري اللبنانى، بالإضافة إلى السفير المصري لدى بيروت نزيه النجارى.

وأكدت نصر أن مصر أصبح بها استراتيجية واضحة للاستثمار بفضل دعم القيادة السياسية ومجلس النواب، وتستند تلك الاستراتيجية إلى إصلاحات تشريعية ومؤسسية أبرزها قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عددا من الضمانات للمستثمرين، فضلا عن وجود حوافز للاستثمار في القطاعات والمناطق الأكثر احتياجا مثل الصعيد وسيناء.

وأضافت إنه تم إصدار قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والذي من شأنه تيسير عملية الدخول والخروج الآمن من السوق ما يؤدى في النهاية إلى بث الطمأنينة لدى المستثمرين ويخلق المناخ الملائم والجاذب للاستثمار، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء عدد من المناطق الاستثمارية والحرة الجديدة، والتي تتواكب مع قيام الحكومة بتطوير البنية الأساسية، وإنشاء عدد من المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، والتي يمكن للمستثمرين اللبنانيين ضخ استثمارات جديدة بها.

وأوضحت نصر أن مركز خدمات المستثمرين الجديد، تم إنشاؤه وفق أحدث النظم التكنولوجية ويتضمن ميكنة لجميع الخدمات التي يحتاجها المستثمر فى مكان واحد لسرعة إنجاز جميع الإجراءات التي يحتاجها، موضحة أنه تم تدشين الخريطة الاستثمارية والتي تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات كافة لتكون خريطة مصر الاستثمارية حيث تتضمن الفرص الاستثمارية فى كل القطاعات بمختلف محافظات مصر.

وأشاد عدد من المستثمرين اللبنانيين بجهود تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدين عزمهم ضخ استثمارات جديدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

وكرم مجلس الأعمال المصري اللبناني الوزيرة على جهودها في تحسين مناخ الاستثمار في مصر وزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.