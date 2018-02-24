هداية ملاك تودع منافسات بطولة مصر الدولية للاصابة

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ودعت البطلة الأولمبية هداية ملاك لاعبة منتخب مصر الوطنى الأول للتايكوندو، منافسات بطولة مصر الدولية والمقامة بمدينة الاسكندرية تحت رعاية رئيس الوزء شريف إسماعيل يومى 24 و25 فبراير الجارى.

وخرجت هداية من دور نصف النهائى بعدما تعرضت للأصابة بتمزيق فى الاربطة خلال مباراتها أمام لاعبة سموحة كريمان عبد العال بدور الثمانية والتى فازت بها هداية بنتيجة 26 /1 لتحصد بذلك اول ميدالية برونزية للمنتخب فى البطولة.

واجرى الجهاز الطبي برئاسة الدكتور حسن كمال محاولات لتجهيز اللاعبة لمبارة نصف النهائى، إلا أنها لم تنجح لكبر حجم الإصابة والتى استدعت وضع قدم اللعبة فى جبيره قبل أن تتوجه إلى المستشفى لإجراء الأشعة اللازمة.