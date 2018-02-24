القبض على المتهم بقتل خادمة فلبينية في الكويت

أعلنت الحكومة الفلبينية، القبض على أحد المشتبه بهم الرئيسيين في جريمة القتل البشعة لخادمة فلبينية، عُثر على جثتها داخل ثلاجة في الكويت.

وذكرت وزارة الخارجية الفلبينية، أن السفارة الفلبينية في الكويت تم إبلاغها بالقبض على المشتبه به، موضحة أنه مواطن لبناني اسمه نادر عصام عساف، وذلك يوم الخميس الماضي.

وقال وزير الخارجية الفلبيني، آلان بيتر كايتانو، إنه أبلغ الرئيس رودريجو دوتيرتي، الذي حضر مراسم تأبين جوانا دانييلا ديمافيليس، 29 عاما، في بلدة سارا بوسط إقليم إلويلو.

وأضاف «كايتانو»، في بيان أمس الجمعة: «إن الرئيس يرحب بتلك الأنباء التي أشارت إلى أن نادر عصام عساف، حاليا في يد السلطات في لبنان»، متابعا: «اعتقال "عساف" هو خطوة أولى حاسمة في سعينا لتحقيق العدالة لـ"جوانا"، ونحن ممتنون لأصدقائنا في الكويت ولبنان لمساعدتهم».

وأشارت الوزارة إلى إن إحد المشتبه بهم في عملية القتل هو زوجة عساف، واسمها منى، لكنها لا تزال حرة طليقة.

وكان «دوتيرتي»، قد أمر بفرض حظر على عمل الفلبينيين في الكويت بعد العثور على جثة «ديمافيليس»، في ثلاجة بشقة مهجورة في الكويت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأظهر تشريح الجثة تعرضها للضرب وكسر في الأضلاع ونزيف داخلي وكدمات.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 250 ألف فلبيني وفلبينية يعيشون ويعملون في الكويت.

وأشار «دوتيرتي»، لدى إعلانه الحظر إلى أن 103 فلبينيين لقوا حتفهم في الكويت عام 2017 بارتفاع بنسبة 82% مقارنة بعام 2016.

ومنذ بدء تطبيق الحظر الكامل لإرسال العمال الفلبينيين إلى الكويت في 12 فبراير الجاري، عاد أكثر من 1700 عامل إلى مانيلا، ومن المتوقع عودة الآلاف.