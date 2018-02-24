«داعش» يتبنى هجوم كابول الانتحاري

أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم السبت مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية أن التنظيم الإرهابي تبنى الهجوم في بيان نشره عبر وكالة أعماق للأنباء التابعة له، قائلا إن الهجوم الذي نفذه انتحاري يرتدي سترة ناسفة استهدف بوابة مقر وكالة المخابرات الأفغانية في وسط كابول.

وفي السياق ذاته، قال نجيب دانيش المسئول بوزارة الداخلية الأفغانية إن اثنين من رجال الأمن لقيا مصرعهما جراء الهجوم الانتحاري الذي وقع في المنطقة الدبلوماسية بقطاع "شاش داراك" بكابول، فيما أصيب 7 آخرون، مشيرا إلى إمكانية ارتفاع أعداد القتلى.