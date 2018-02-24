السبت 24 فبراير 2018 2:51 ص القاهرة القاهرة 15.4°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد إقامة مناظرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى؟
النتـائـج تصويت

عاجل.. مصادر إعلامية ألمانية: «مونديال 2022» ربما ينقل من قطر إلى إنجلترا أو أمريكا

إيفون مدحت
نشر فى : السبت 24 فبراير 2018 - 12:04 ص | آخر تحديث : السبت 24 فبراير 2018 - 12:04 ص

نقلت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، عن مصادر إعلامية ألمانية، أن إسناد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى قطر افتقر إلى النزاهة، وربما ينقل من الدوحة إلى إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

احدث اخبار شئون خارجية

شارك بتعليقك