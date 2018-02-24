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نقلت فضائية «أون لايف»، في خبر عاجل، عن مصادر إعلامية ألمانية، أن إسناد مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، إلى قطر افتقر إلى النزاهة، وربما ينقل من الدوحة إلى إنجلترا أو الولايات المتحدة الأمريكية.