العجان يخضع لأشعة الرنين   

خضع السوري مؤيد العجان الظهير الأيسر لأشعة رنين معناطيسي جديدة على ركبته بعد الإصابة التي تعرض لها الأسبوع الماضي في الركبة خلال تدريبات الفريق. وعرض اللاعب الأشعة على الجهاز الطبي لتحديد حجم الإصابة وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

وتعد هذه الأشعة هي الثانية حيث لم تظهر الأولي حجم الإصابة بسبب تورم الركبة، مما دفع الجهاز الطبي للإنتظار حتي زوال الورم .

وغاب العجان عن التشكيل الأساسي منذ تولي إيهاب جلال القيادة الفنية للفريق حيث لم يتم الإعتماد عليه سوى في مباراتين فقط . ومن المتوقع أن يستمر غياب العجان حتى اكتمال شفائه .

من جهته أوضح إيهاب جلال المدير الفني للفريق أن تراجع أداء اللاعبين أمر طبيعي ، بسبب ضغط المباريات وهذا الأمر لا يقلقه ، مشددا على أنه حقق هدفه من مباراة النصر بحصد نقاطها الثلاث ، وأضاع الفريق أكثر من فرصة تهديفية مؤكدة