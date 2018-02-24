قال الدكتور محمد أبو شقة، المتحدث الرسمي باسم حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، إن المؤتمر الذي أقامته الحملة اليوم، كان تنظيميًا ولم يكن دعائيًا، موضحًا أن المؤتمر تمحور حول جمع استمارات لبدء حملات من أجل جمع التأييدات المطلوبة لإعادة الترشح لفترة رئاسة ثانية.

وأضاف «أبو شقة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، مساء الجمعة، أن كل المصريين يشعرون أن لهم نصيب في هذا الرجل، مؤكدًا أن الحملة تفتح أبوابها للجميع وبشكل محترف ومحترم، وترحب بالكل.

وتابع أن الحملة ترغب في أن تجمع القيادات السياسية لحمل معنى التأييد، وأن يكون هناك تعبير لحشد شعبي حقيقي، يحمل رسالة من الشعب المصري أن هناك وعي في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن.

وأوضح أن الحملة لها ممثلين خارج مصر من أجل التواصل مع المصريين بالخارج، مضيفًا أن هناك تركيز على البلاد ذات الكثافة العالية من المصريين.

واستطرد: «متابعة العملية الانتخابية في الخارج لا تعتمد على عدد من أدلى بصوته من الصناديق، ولكن التواجد بكثافة نحو اللجان الخارجية في عقر دار بعض البلدان المسمومة هو أفضل رد على ما تدعوا له هذه البلدان».

وعقدت الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة، مؤتمرًا اليوم الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد من الحملات الداعمة للرئيس، منها ائتلاف دعم مصر بالبرلمان.