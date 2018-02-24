عمرو بركات منهبر بـ «الجوهرة المشعة» رغم خسارة الشباب

أبدى المصري عمرو بركات المحترف ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، إعجابه الشديد بالأجواء الجماهيرية في ملعب "الجوهرة المشعة"، بعد مباراة فريقه أمام الاتحاد، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

وخسر الشباب أمام الاتحاد 1 / 3، وودع بطولة كأس الملك من دور الثمانية، في مباراة شهدت حضورا جماهيريا اقترب من الـ 58 ألف متفرج.

وقال بركات في تصريحات عقب نهاية المباراة، إنه افتقد الحضور الجماهيري خلال السنوات الماضية في الدوري المصري، مشددا على إعجابه بأجواء الملاعب السعودية.

وأشار بركات، القادم من الأهلي المصري، إلى أن بعض الجماهير المصرية في العاصمة الرياض، تتواجد في تدريبات ومباريات فريقه، من أجل مساندته مع الشباب.

وعن الضغط الملقى على عاتقه خلال الفترة المقبلة، قال بركات :"أعلم أن الضغط يكون كبير للغاية على اللاعبين المحترفين، أمام الجماهير ومجلس الإدارة. لكنني اعتدت على الضغوطات منذ أن كنت لاعبا مع الأهلي المصري، وبإذن الله سأبذل قصارى جهدي في الفترة المقبلة".

وشدد بركات على ضرورة التركيز في المباراة المقبلة للفريق بطولة الدوري، التي تجمعه مجددا بالاتحاد في الجولة 23 من عمر المسابقة.

وأشاد لاعب الشباب في ختام تصريحاته، بمواطنه محمود كهربا مهاجم الاتحاد، مشيرا إلى أنهما يرتبطان بعلاقة قوية منذ أن لعبا معا في قطاع الناشئين بالأهلي المصري.