ترامب يلتقى قادة السعودية والإمارات وقطر الشهرين المقبلين لحل الأزمة الخليجية

ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم، نقلا عن مسئولين أمريكيين أن كبار قادة السعودية والإمارات وقطر سيلتقون بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الشهرين المقبلين وسط جهود واشنطن لحل الأزمة القطرية.

وذكر مسئول أمريكى كبير إن ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد وأمير قطر تميم بن حمد آل ثان يعتزمون جميعا القيام بزيارة ترامب فى مارس وإبريل المقبلين.

وأضاف المسئول أن جدول الأعمال سيشمل عقد قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربى، تأمل واشنطن أن تعقد فى وقت لاحق هذا العام، فضلا عن مناقشة جهود السلام فى الشرق الأوسط وإيران.

وبحسب رويترز، تتطلع واشنطن إلى تمهيد الطريق لعقد قمة بحلول فصل الصيف.

وقال المسئول الأمريكى الثانى: «نتطلع إلى حل الخلاف قبل القمة للسماح بتركيز أكبر على الشئون الاستراتيجية الأخرى مثل إيران».

بدوره، قال وزير الدولة الإمارتى للشئون الخارجية، أنور قرقاش، أمس فى تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه «لدول المقاطعة الفضل فى التنازلات القطرية لواشنطن فى ملف تمويل الإرهاب». وأضاف قرقاش أن «واشنطن ستستمر فى ضغطها لتكسب تنازلات إضافية ضد التطرف والإرهاب حتى وإن جاء الحصاد عبر عواصم أخرى».

من جانبه، قال وزير الخارجية القطرى، محمد بن عبدالرحمن آل ثان فى مقابلة مع صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، إن «الولايات المتحدة أبدت رغبتها أخيرا فى عقد قمة كامب ديفيد واستضافة قادة وزعماء دول الخليج، لتنظيم المؤتمر السنوى لمجلس التعاون فى مايو المقبل»، مؤكدا أن بلاده ستشارك فى المؤتمر.