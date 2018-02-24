الحكومة الفلسطينية: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مساس بهوية شعبنا ووجوده

قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، يوسف المحمود، إن: «التصريحات الأمريكية التي يتم تناقلها بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس في شهر مايو المقبل، الذي يوافق ذكرى النكبة المشؤومة، تشكل مساسا بهوية شعبنا العربي الفلسطيني ووجوده وبمشاعر أبناء شعبنا وأمتنا العربية».

وشدد «المحمود»، في بيان صحفي، اليوم السبت، على أن قرار نقل السفارة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرفوض ومدان وهو يشكل مخالفة واضحة وصريحة لقرارات الشرعية الدولية ولكافة القوانين الإنسانية والعالمية المتفق عليها.

وأضاف: «ما فعله "ترامب"، هو قيامه بمنح مدينتنا العربية المقدسة عاصمة دولة فلسطين لآخرين في خطوة لم تحدث في التاريخ، إلا عبر عنجهية الاحتلال والاستعمار».

وطالب مجددا دول العالم قاطبة برفض الخطوات الأمريكية الإسرائيلية، ودعم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للسلام والتي طرحها قبل أيام في مجلس الأمن الدولي؛ لأنها تشكل الطريق الصحيح والمناسب لإرساء أسس السلام في بلادنا والمنطقة.

ودعا إلى الإسراع في تحقيق المصالحة وتوحيد الصف الوطني؛ لمواجهة التحديات المتلاحقة التي تواجه قضيتنا الوطنية ومصير شعبنا البطل.