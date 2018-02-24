رونالدو يتفوق تهديفيا على ميسي فى 2018

عاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم نادى ريال مدريد الإسبانى إلى قوته التهديفية منذ بداية عام 2018، وذلك بعد بداية سيئة للموسم الحالى، خاصة على المستوى التهديفى فى الدورى الإسبانى.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أن رونالدو يعتبر ثالث أكثر هداف فى الدوريات الكبرى منذ بداية العام الحالى برصيد 10 أهداف، حيث يتفوق عليه فقط كل من النجميين البرازيلى نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسى وسيرجيو أجويرو مهاجم نادى مانشستر سيتي برصيد 12 هدفا.

وأضافت الصحيفة إلى أن النجم البرتغالى يتفوق على غريمه التقليدى ليونيل ميسي نجم نادى برشلونة بفارق 3 أهداف حيث يمتلك البرغوث الأرجنتيني 7 أهداف منذ بداية العام الحالى، كما يتفوق على لويس سواريز هداف البارسا بهدف واحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن استفاقة رونالدو التهديفية جاءت بفضل أخر 5 مباريات والتى شهدت تسجيله 8 أهداف من بينهم هاتريك فى شباك ريال سوسيداد بالدورى الإسبانى وثنائية فى مرمى باريس سان جيرمان بدورى أبطال أوروبا.

ويمتلك رونالدو حاليا 12 هدفا فى الدورى الإسبانى متأخرا بفارق 8 أهداف عن ميسي متصدر قائمة هدافى الليجا برصيد 20 هدفا، بينما يتصدر النجم البرتغالى قائمة هدافى دورى أبطال أوروبا برصيد 11 هدفا.