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الزمالك يحدد 18 مارس موعداً لمباراة الأياب امام ديشا

محمد حلمي
نشر فى : السبت 24 فبراير 2018 - 1:50 م | آخر تحديث : السبت 24 فبراير 2018 - 1:50 م

 

علمت "الشروق" أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة إيهاب جلال اختار يوم 18 مارس موعداً لمباراة الإياب أمام ولايتا ديشا الأثيوبي في إياب دور ال32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية . واستقر الجهاز على هذا الموعد حيث سيخوض الفريق مواجهة الرجاء في الدوري يوم 13 من الشهر المقبل .

وعقد الجهاز الفني اجتماعا قبل مران أمس السبت لتحديد موعد مباراة الإياب أمام فريق ولايتا ديتشا الأثيوبي في الكونفدرالية الأفريقية والتي ستقام بملعب السويس بحضور 20 ألف متفرج .

وشهدت الجلسة استقرار الجهاز الفني على السفر إلى أثيوبيا يوم 4 مارس لخوض لقاء الذهاب الذي سيقام يوم 7 من ذات الشهر في ستاد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت إثيوبيا


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