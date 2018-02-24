الزمالك يحدد 18 مارس موعداً لمباراة الأياب امام ديشا

علمت "الشروق" أن الجهاز الفني للزمالك بقيادة إيهاب جلال اختار يوم 18 مارس موعداً لمباراة الإياب أمام ولايتا ديشا الأثيوبي في إياب دور ال32 ببطولة الكونفدرالية الإفريقية . واستقر الجهاز على هذا الموعد حيث سيخوض الفريق مواجهة الرجاء في الدوري يوم 13 من الشهر المقبل .

وعقد الجهاز الفني اجتماعا قبل مران أمس السبت لتحديد موعد مباراة الإياب أمام فريق ولايتا ديتشا الأثيوبي في الكونفدرالية الأفريقية والتي ستقام بملعب السويس بحضور 20 ألف متفرج .

وشهدت الجلسة استقرار الجهاز الفني على السفر إلى أثيوبيا يوم 4 مارس لخوض لقاء الذهاب الذي سيقام يوم 7 من ذات الشهر في ستاد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت إثيوبيا