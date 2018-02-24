حدد الجهاز الفنى للمصرى بقيادة حسام حسن ١٧ مارس القادم موعد لمباراة الاياب فى دور ٣٢ من المسابقة الكونفيدرالية بين المصرى وسيمبا التنزانى وذلك بحسب مواعيد مباريات الدورى المحلى .

واعلن مجلس ادارة النادى برئاسة سمير حلبيه سعيهم المطالبه من الجهات المسئولة بضرورة زيادة عدد الجماهير عما كانت عليه فى مباراة جرين بافلوز وذلك تيسيرا على حضور اكبر عدد من المشجعين .. مؤكده ان الجماهير ظهرت بشكل وصوره حضاريه فى التشجيع والتزمت بالهتافات داخل المدرجات ولم يصدر اى شئ خارج من الجميع .

وطالب المجليس زيادة الاعداد الى ٢٠ الف مشجع حتى يتثنى للغالبيه ممن منعهم القرار السابق بحضور ١٠ الاف متفرج فقط فى لقاء بافلوز من الحضور .

فى الوقت نفسه .. تحرص ادارة المصرى على دراسة مقترح تخفيض سعر تذكرة عضو الجمعية العمومية حتى يتمكن من مشاهدة المباراة مثل باقى المشجعين

وكانت اعداد من اعضاء عمومية النادى قد طالبوا من محمد الخولى نائب رئيس النادى وطارق هاشم عضو الادارة اثناء الاجتماع بهم بفرع النادى بالضواحى على اهمية تسهيل حق الاعضاء فى دخول المباراة وتحديد فئة معينه لرسم دخول الاعضاء للمباريات .

من ناحية اخرى .. يواصل وليد حسن احدث الوجوه المنضمه خلال فترة الانتقالات يناير الماضى انقطاعه عن المران مع المستبعدين بفريق شباب النادى لحين تحديد الادارة القانونية موعد امتثاله للتحقيقات عن اسباب انقطاعه دون السماح او الحصول على إذن مسبق من ادارة الكرة برئاسة ابراهيم حسن .