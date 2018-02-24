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الجيش التركي يستعد للتوسع في عفرين.. ويطالب المدنيين بالمغادرة

دمشق - أ ش أ
نشر فى : السبت 24 فبراير 2018 - 12:36 م | آخر تحديث : السبت 24 فبراير 2018 - 12:36 م

يستعد الجيش التركي للتوسع داخل منطقةعفرين شمال سوريا، بعد سيطرته على معظم أراضيها المقابلة لتركيا.

ذكرت ذلك قناة «سكاي نيوز» الإخبارية اليوم السبت، وأضافت أن الجيش التركي طالب المدنيين المقيمين في ناحية "راجو" قرب عفرين بمغادرة المنطقة حرصا على سلامتهم، لافتة إلى أن الجيش يرسل منذ يومين متطوعين من قوات الدرك والقوات الخاصة التابعة لسلك الشرطة إلى عفرين للمشاركة في العمليات البرية هناك.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، في وقت سابق، أن 32 جنديا تركيا قد لقوا مصرعهم في العمليات العسكرية شمالي سوريا منذ بدء عملية "غصن الزيتون".


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