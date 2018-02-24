الجيش التركي: تحييد 1931 إرهابيا في عفرين السورية

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أعلن الجيش التركي، اليوم السبت، عن "تحييد" 1931 من وحدات حماية الشعب الكردية، حزب العمال الكردستاني و"داعش"، منذ بدء عملية "غصن الزيتون"، في منطقة عفرين شمال غربي سوريا.

وعادة ما يستخدم الجيش مصطلح "تحييد" للإشارة إلى قتل أو أسر أو إصابة مسلحين يشن هجمات ضدهم.

وفي 20 يناير، أطلق الجيش التركي، مع الجيش السوري الحر المعارض، عملية "غصن الزيتون"، مستهدفة عفرين الخاضعة لسيطرة أكراد سورية.

يُشار إلى أن تركيا تعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي "بي واي دي"، فرع حزب العمال الكردستاني التركي "بي كيه كيه" في سوريا.