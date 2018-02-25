المرصد السوري: غارات جوية على الغوطة الشرقية بعد دقائق من قرار مجلس الأمن

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الليلة أن الغوطة الشرقية تعرضت لقصف جوي بعد دقائق من موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار بوقف إطلاق النار في سوريا لمدة 30 يوما.

وذكرت شبكة تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية أن المرصد السوري، الذي يتخذ من لندن مقرا، أكد مصرع 500 شخص على الأقل في الغوطة الشرقية منذ الأحد الماضي، فيما وصف أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة الأوضاع هناك بأنها تشبه "جهنم على الأرض".

وكانت نيكي هايلي مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، طالبت بضرورة تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل فوري، غير أنها عبرت عن شكوكها إزاء انصياع النظام السوري.

يذكر أن فيتالي تشوركين، مندوب روسيا لدى مجلس الأمن، أكد استحالة تطبيق وقف إطلاق النار بدون موافقة الأطراف المتحاربة في سوريا.