قال المستشار بمجلس الوزارء السوري، الدكتور عبد القادر عزوز، إن الفصائل التي وصفها بـ«الإرهابية المتطرفة» بالغوطة الشرقية اخترقت نظام الهدنة بقصفها مدينة دمشق بمئات القذائف ما أثر بالسلب على المدنيين، حسب تعبيره.

وأضاف «عزوز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم السبت، أن الغوطة الشرقية كانت ضمن نظام التهدئة، متابعًا أن مصر كانت لها دورًا رئيسيًا في الوساطة من أجل ذلك، إلا أن «الفصائل المتشددة» فيها لم تلتزم بها.

وأوضح أن إعادة إنتاج نظام تهدئة في المنطقة مع وجود ضمانات أساسية لعدم خرق هذا النظام، إضافة إلى وجود ضامنين اقليميًا ودوليًا يشكل حلًا لمشكلة المدنيين، مضيفًا: «الكل يعلم أن "الإرهابيين" المتواجدين هناك أنشأوا خلال السنوات الماضية مدينة تحت الأرض محصنة بالأنفاق، وهناك صعوبات تواجه القوات النظام السوري في اجتثاثها بالطرق التقليدية».

وتابع أن تلك الجماعات تحول المدنيين إلى أطراف في الصراع العسكري، ما دفع أصحاب «الرؤوس الحامية» في سوريا إلى تحرير المدنيين المحاصرين في المنطقة، مشيرًا إلى أن تبرير التدخل في الشؤون الداخلية السورية لدواعٍ إنسانية يعود إلى ظروف استعمارية واضحة، على حد تعبيره.

يذكر أن نشطاء في منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من دمشق، قالوا إن أكثر من 500 مدني قتلوا، منذ بدء القصف الجوي الحكومي المكثف على المنطقة، قبل نحو أسبوع.