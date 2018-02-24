قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل صيادين فلسطينيين شمال غزة

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم السبت، صيادين فلسطينيين اثنين من بحر بيت لاهيا شمال غزة بعد إطلاق الاحتلال النار صوب مراكب الصيادين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن زوارق الاحتلال الحربية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه مراكب الصيادين شمال مدينة غزة، واعتقلت 2 من الصيادين وصادرت مركبهما بعد ادعاء أنهما اجتازا منطقة الصيد المسموح بها.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد بشكل يومي تهديد حياة الصيادين في بحر غزة واعتقالهم وإطلاق النار عليهم والاستيلاء على مراكبهم وإعطاب شباك صيدهم.

من جهة أخرى، أطلق جيش الاحتلال النار تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدات خان يونس.