الداخلية اليمنية تعلن مقتل وإصابة 55 شخصا في هجومين بسيارتين مفخختين جنوبي البلاد

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية الشرعية، مساء اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة نحو 53 آخرين في هجومين بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان "وعدد من العناصر الإرهابية الانغماسية" حاولوا استهداف مقر معسكر قوات مكافحة الإرهاب التابع لشرطة محافظة عدن" جنوبي اليمن.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن مصدر مسؤول في الوزارة لم تسمه، قوله "إن الحصيلة الأولية للهجومين الإرهابيين سجلت استشهاد جنديين وإصابة نحو 53 آخرين بينهم مدنيون بإصابات مختلفة، وتم نقلهم إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج، كما لقي الإرهابيان مصرعهما، فضلاً عن تضرر عدد من السيارات".

وشدد المصدر "على ضرورة رفع رجال الأمن اليقظة الأمنية إلى أعلى درجاتها والقيام بواجباتهم في تعاملهم على أرض الواقع بالشكل المطلوب وعلى أكمل وجه".

واستنكر المصدر "كافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأمن والاستقرار ويذهب ضحيتها عدد من منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية والمواطنين الأبرياء".

وفي وقت سابق اليوم أكدت مصادر أمنية محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 40 آخرين، بينهم مدنيون، جراء الهجومين اللذان تبناهما تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش".

وتشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا كبيرا على الرغم من سيطرة القوات الحكومية الشرعية على المدينة بمساندة واسعة من قوات التحالف العربي.

وسبق أن شهدت المدينة عدة هجمات انتحارية واغتيالات طالت عسكريين وجنود، مخلفة أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، تبنى تنظيما داعش والقاعدة معظمها.