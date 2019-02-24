مظاهرات مناوئة للحكومة للمطالبة باستقلال القضاء في رومانيا

تظاهر آلاف الرومانيين مساء اليوم الأحد، في رومانيا للمطالبة باستقلال القضاء في البلاد.

وقدرت وسائل إعلام رومانية عدد المتظاهرين في العاصمة بوخارست بنحو 10000 شخص فضلا عن خروج آخرين في مظاهرات أصغر في ما لا يقل عن عشر مدن رومانية بخلاف بوخارست.

وترجع الاحتجاجات إلى المرسوم العاجل الأخير للحكومة الاشتراكية الليبرالية، والذي يعتبره منتقدوه أنه يؤثر على الاستقلال السياسي للقضاء.

ويعتزم ممثلو الادعاء في بوخارست وخمس مدن رومانية أخرى، الإضراب عن العمل اعتبارا من غد الاثنين ولعدة أيام احتجاجا على هذا المرسوم.

وينص المرسوم المثير للجدل والصادر يوم الثلاثاء الماضي على تعديلات شاملة في إجراءات التعيين في مستوى القيادات في الادعاء العام.

وحسب المنتقدين، فإن هذا المرسوم يتيح للحكومة مزيدا من التأثير في هذه التعيينات كما نص المرسوم على سحب صلاحيات من المدعي العام اوجستين لازار وهو أحد مناوئي سياسة الحكومة الرومانية المتعقلة بالقضاء.