النمسا وبريطانيا تبحثان تطورات «بريكست» على هامش القمة العربية الأوروبية

بحث مستشار النمسا سباستيان كورتس مع رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العربية - الأوروبية بشرم الشيخ، اليوم الأحد.

وأشار كورتس - في تصريحات له عقب اللقاء - إلى ضرورة حدوث تحول في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن الوقت ينفذ بالنسبة لبريطانيا التي تستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل، قائلا "إن الخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس في مصلحة أحد".

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن التصويت على اتفاقية "بريكست" سيتم في البرلمان البريطاني حتى 12 مارس المقبل، مشيرة إلى أنه ما زال في متناول بريطانيا مغادرة الاتحاد الأوروبي بحسب الاتفاق في 29 مارس المقبل.