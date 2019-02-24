لص يترك بطاقة الهوية أثناء سرقة متجر في ألمانيا

قالت الشرطة الألمانية مساء السبت، إنها ألقت القبض بسهولة على رجل حاول سرقة مواد بقالة من أحد المتاجر الألمانية بعد أن ترك بطاقة هويته خلال فراره من موقع الحادث.

وسرق الرجل البالغ من العمر 29 عاما يوم الجمعة شرابا وبعض المخبوزات في حقيبة، بينما دفع ثمن سلع أخرى في متجر بمدينة إيرفورت بوسط ألمانيا.

وبعد أن واجهه أحد العاملين بالمتجر بالسرقة، حاول الرجل الفرار ولكنه تعثر وفقد السيطرة على مسروقاته، ومفتاح وبطاقة هويته الشخصية.

وحاولت موظفة وأحد الشهود القبض على اللص، ولكنه قاوم بشراسة، فتركاه يهرب. ووجهت الشرطة للرجل اتهامات بالسرقة .