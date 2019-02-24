مقتل 8 جنود تشاديين في هجوم على قوات حفظ السلام في مالي

أفادت عدة مصادرة بمقتل 8 جنود تشاديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي (مينوسما) في هجوم اليوم الأحد، على أحد قواعدها شمالي البلاد.

ونقلت قناة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية عن مصدر مقرب من بعثة "مينوسما" الأممية قوله إن " التقارير المبدئية تشير إلى أنه لقي 8 من قوات حفظ السلام على الأقل مصرعهم"، مضيفا أن الهجوم وقع في وقت مبكر اليوم بقاعدة "أجلهوك" التي تقع على بعد مائتي كيلومتر شمال منطقة "كيدال" باتجاه الحدود مع الجزائر.

من جانبه، أدان الممثل الخاص للأمم المتحدة في مالي محمد صالح أناديف الهجوم في بيان، قال فيه إن "قوات حفظ السلام التابعة للقوة متعددة الجنسيات في أجلهوك قاومت هجوما متطورا قام به مهاجمون وصلوا على متن عدة مركبات مزودة بأسلحة".

وأضاف أن الهجوم يشير إلى تصميم الإرهابيين على نشر الفوضى، وأن هذا يتطلب ردا قويا وفوريا ومنسقا من كل القوى لتدمير خطر الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي.

يذكر أن الهجوم الذي وقع في أبريل الماضي على القاعدة نفسها أدى إلى مقتل اثنين من قوات حفظ السلام، فضلا عن إصابة العديد.

وينتشر نحو 13 ألف جندي من قوات حفظ السلام في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة التي أسست عقب سيطرة بعض الميليشيات على شمالي مالي في عام 2012 ، ولكن تم دحرهم بدعم من القوات الفرنسية في 2013.