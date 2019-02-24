الشرطة الهندية تعلن مقتل ثلاثة متمردين ماويين في اشتباكات مسلحة

أعلنت الشرطة الهندية مقتل ثلاثة عناصر من المتمردين الماويين اليوم الأحد، إثر اشتباكات اندلعت في ولاية جارخند شرقي البلاد.

وذكرت قناة "أنديا تي في" الهندية أن الاشتباكات جرت قرب قرية جوملا التابعة للولاية، فيما صادرت قوات الأمن بنادق كلاشنكوف كانت بحوزة المتمردين.

وتقاتل جماعات الماويين ضد الحكومة منذ ثلاثة عقود، ويمتد نشاطها من وسط البلاد إلى شرقها، وهي مجموعات متأثرة بالزعيم الثوري الصيني "ماو تسي تونج".

ويطالب الماويون بتوزيع عادل لثروات البلاد، وبتوفير فرص عمل للفلاحين والفقراء، فيما تقول الحكومة إنهم يشكلون الخطر الأكبر على أمن الهند القومي.