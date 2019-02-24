كولومبيا تعلن سحب دبلوماسييها من فنزويلا بعد إعلان مادورو قطع العلاقات

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قال وزير الخارجية الكولومبي كارلوس هولمز تروخيو بعدما أعلنت فنزويلا قطع العلاقات مع بلاده إن كولومبيا ستسحب موظفيها الدبلوماسيين من كاراكاس في أسرع وقت ممكن.

وقال هولمز تروخيو "كولومبيا لا تعترف بشرعية المغتصب "الرئيس نيكولاس" مادورو، وتعترف كولومبيا بالرئيس خوان جوايدو".

وقال الوزير إن زعيم المعارضة جوايدو دعا الدبلوماسيين والقنصليين الكولومبيين إلى البقاء في فنزويلا، ولكن من أجل حماية "حياتهم وسلامتهم"، لكن بوجوتا ستعيدهم إلى الوطن في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الوزير: "إن كولومبيا تحمل المغتصب مادورو المسؤولية عن أي اعتداء" يطال ممثليها.