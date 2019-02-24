نظام غذائي ينقذ شابا أمريكيا من تبعات خطيرة لزيادة نسبة السكر في الدم

شاب أمريكي شعر بفقدان القدرة على الحركة في عام 2010 وتجاهله، إلا أن الشعور تكرر مرة أخرى، وكانت حالته المادية غير جيدة ولا تساعده على الذهاب للطبيب لمعرفة السبب؛ حيث ظل يؤجل زيارة الطبيب، إلى أن أفقده المرض إصبع قدمه.

وحسب ما ذكرت صحيفة «تايم» الأمريكية، كان توم شيشويتش، من ولاية بنسلفانيا، يعاني من زيادة الوزن ومصاب بمرض السكر من النوع الثاني، وكان يكافح من أجل شراء أدوية السكر للحفاظ على مستواه في الدم، لكن اعتماده على الوجبات السريعة والمجمدة منخفضة الثمن، دفعت مرضه لمستوى يهدد صحته وحياته.

بدأ المرض يزداد عليه ويشعر بفقدان الحس والقدرة على الحركة، حتى زاد الأمر بدرجة كبيرة في 2010، لدرجة أنه بقى في السرير لمدة يومين فاقد القدرة على الحركة تماما، حتى رآه طبيب وأرسله على الفور إلى غرفة الطوارئ، وتم بتر إصبع قدمه، وبعد أيام قام الجراحون بتركيب إصبع لقدمه، وانتهى الأمر بقضاء شهر في المستشفى للتعافي.

وبعد مرور بضع سنوات وهو يكافح في الحفاظ على مستوى السكر في الدم، أوصاه الطبيب بإجراء تجربة برنامج ونظام جديد مصمم لمساعدة المرضى التي تعاني من نفس حالته، وهو اتباع نظام «Geisinger» الصحي بأحد مستشفيات المجتمع؛ لتوفير الأغذية الصحية من الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون للمرضى، وتعليمهم كيفية دمج هذه الأطعمة في نظامهم الغذائي اليومي.

في كل أسبوع، كانت المستشفى تجري لـ«شيشويتش» الفحوصات لرصد نسبة السكر في الدم، وفي خلال سنة ونصف منذ اتباعه النظام الغذائي فقد الشاب 60 رطلا من وزنه، وانخفض مستوى الدم من 10.9 إلى 6.9، على الرغم من أنه لا زال يعاني من مرض السكر إلا أنه خرج عن نطاق الخطورة.

يذكر أن العديد من الدراسات قد كشفت عن أن صحة الأفراد واتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة لهم تأثير أكثر وأقوى من تناول الأدوية، وتساعد في شفاء العديد من الأفراد الذين يعانون من أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم وحتى السرطان، والسيطرة على الأمراض المزمنة، لذا أصبح الغذاء محط تركيز كبير من قبل الأطباء والمستشفيات وشركات التأمين.