الحكومة الأفغانية تجري تغييرات على فريق التفاوض مع طالبان

ذكر مصدر رفيع المستوى، اليوم الأحد، أن الحكومة الأفغانية قررت إدخال تغييرات على فريق التفاوض في مباحثات السلام مع طالبان.

ونقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية عن هذا المصدر أن الرئيس الأفغاني أشرف غاني أعلن في وقت سابق عن تشكيل فريق يضم 12 عضوا برئاسة رئيس هيئة الأركان عبد السلام رحيمي، وشكل مجلسا استشاريا لتقديم المشورة لفريق التفاوض.

وأشار الى أن الرئيس الأفغاني أجرى مفاوضات جديدة مع الأحزاب السياسية بشأن تشكيل فريق لإجراء محادثات مع حركة طالبان نيابةً عن الحكومة ، وأنه ناقش اختيار الفريق الجديد وأعضائه، مع توقعات بصدور القرار النهائي في هذا الشأن في نهاية هذا الأسبوع.

كما التقى الرئيس الأفغاني مع الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي ليلة السبت في إطار المشاورات حول فريق التفاوض الجديد، وعلق المصدر قائلا إن الحكومة تريد أن تضم شخصيات سياسية متورطة في السياسة الأفغانية منذ التسعينات وما بعد 2001.

يشار إلى أنه في 11 ديسمبر، تم تعيين أعضاء فريق التفاوض الحكومي والمجلس الاستشاري تمشيا مع مرسوم رئاسي وتم تشكيل الهيئتين بعد مشاورات مفصلة مع القادة السياسيين ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة المختلفين لغرض تحقيق السلام الدائم في البلاد.

وقبل أسبوع من ذلك، وفقا للمتحدث الرئاسي هارون تشاخانصوري، اتفق الرئيس الأفغاني ومبعوث السلام الأميركي زلماي خليل زاد على آلية جديدة للمضي قدما في محادثات السلام.

ومن المتوقع أن تبدأ الجولة الجديدة من المحادثات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان غداً، وقد ادعى الجانبان إحراز تقدم في محادثاتهما السابقة.