«الجارديان»: وثيقة إفريقية لرفض خطة أوروبية لإقامة مراكز احتجاز مهاجرين بالقارة

كشفت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الأحد، عن سعي الاتحاد الإفريقي إلى التصدى لأحدث خطة للاتحاد الأوروبي لوقف تدفقات الهجرة إليه، عبر إقامة مراكز احتجاز للمهاجرين على الأراضي الإفريقية.

وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على مسودة وثيقة "موقف إفريقي مشترك" تؤكد تصميم المنظمة المكونة من 55 دولة، والتي تترأسها مصر حاليًا، على إقناع دولها الساحلية بعدم التعاون مع بروكسل بشأن تلك الخطة.

ولفتت "جارديان" إلى أن الاتحاد الأوروبي وضع خططًا لـ "منصات الإنزال الإقليمية" في الصيف الماضي للسماح للمهاجرين الذين يتم العثور عليهم في المياه الأوروبية بتقديم طلبات اللجوء الخاصة بهم وهم فى الأراضي الإفريقية.

ونوهت الصحيفة بأن بروكسل أبرمت ترتيبات مماثلة مع ليبيا، حيث يوجد 800 ألف مهاجر، 20 ألف منهم محتجزون في مراكز الاحتجاز الحكومية، مشيرة إلى أن السلطات الليبية تلاحقها اتهامات بارتكاب انتهاكات متعددة وخطيرة لحقوق الإنسان، حيث ذكر تقرير للأمم المتحدة مؤخراً أن المهاجرين في ليبيا يواجهون "أهوال لا يمكن تصورها".

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن موضوع الهجرة مطروح للمناقشة على مائدة القمة العربية الأوروبية المنعقدة حاليا في شرم الشيخ.

وأشارت "الجارديان" إلى أن بعض دول شمال أفريقيا بما فيها المغرب، رفضت اقتراح الاتحاد الأوروبي بشأن "المنصات الجديدة"، ولكن هناك مخاوف داخل الاتحاد الأفريقي من أن حكومات دول أخرى بالمنظمة يمكن إقناعها مقابل عرض توفير دعم مالي لأغراض تنموية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول كبير بالاتحاد الأفريقي (لم تسمه) القول: "عندما يريد الاتحاد الأوروبي شيئا، فإنه عادة ما يحصل عليه".

وأضاف المسؤول: "تشعر العواصم الإفريقية بالقلق من أن هذه الخطة ستشهد إقامة شيء أقرب لأسواق عبيد عصرية، عبر السماح لأفضل العناصر الأفريقية بالدخول إلى أوروبا فيما يتم تُرك الباقون".

ورغم أن مسودة الوثيقة المشتركة تشير إلى أن بروكسل لم تقم بعد بتوضيح مفهوم "منصات الإنزال الإقليمية"، إلا أنها تعتبر إقامة منصات إنزال في القارة الإفريقية لمعالجة طلبات اللجوء الخاصة بالأفارقة الساعين إلى الحماية الدولية في أوروبا من شأنه أن يتعارض مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي والمواثيق الخاصة بالاتحاد الإفريقي فيما يتعلق باللاجئين والنازحين".

وبحسب الصحيفة، تشير الوثيقة إلى أن "إعداد منصات الإنزال سيكون بمثابة مراكز احتجاز بحكم الواقع، حيث تنتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين الأفارقة".

كما ينتقد الاتحاد الإفريقي بروكسل لقيامها بتجاوز هياكله، ويحذر من تداعيات أوسع، حيث تنص الوثيقة على أن "الاتحاد الإفريقي ينظر إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم مفهوم منصات الإنزال الإقليمية في إفريقيا، والتشاور الثنائي الجاري مع الدول الأفريقية دون مشاركة الاتحاد ومؤسساته المعنية، على أنه يقوض التقدم الكبير الذي تم إحرازه في أطر الشراكة والحوارات بين الاتحادين الأفريقي والأوروبي".