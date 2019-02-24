بابا الفاتيكان يتعهد بإنهاء التستر على التحرش بالأطفال الذي كان «معتادا في الماضي»

وعد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، اليوم الأحد، بأن الكنيسة الكاثوليكية سوف تتوقف عن التستر على جرائم تحرش القساوسة بالأطفال "كما كان معتادا في الماضي"، وذلك في ختام قمة الفاتيكان لمكافحة التحرش بالأطفال، ولكن كلمته التي طال انتظارها كانت موجزة فيما يتعلق باتخاذ تدابير ملموسة.

وقال البابا، في كلمته في ختام الاجتماع الذي استمر 4 أيام: "لا يجب أبدا التستر على أي انتهاك، كما كان معتادا في الماضي، أو تجاهله، حيث إن التستر على الانتهاكات يدعم انتشار الشر ويضيف طبقة أخرى إلى الفضيحة".

وفي كلمته أمام ما يقرب من 200 شخص من الأساقفة وغيرهم من كبار الشخصيات في الكنيسة، أكد البابا مجددا على أنه "إذا كان يجب أن تظهر في الكنيسة حالة واحدة من الانتهاكات -التي تمثل في حد ذاتها بالفعل عملا فظيعا- فإن هذه القضية ستتم معالجتها بمنتهى الجدية".

وفي مستهل القمة يوم الخميس، كان البابا فرنسيس قد دعا المشاركين إلى الخروج بـ"تدابير فعالة وملموسة" وليس "مجرد إدانات يمكن توقعها"، وقدم خارطة طريق إصلاحية من 21 بندا لمكافحة التحرش بالأطفال، ومع ذلك، فإن كلمته اليوم الأحد لم تتضمن التزامات محددة، باستثناء التعهد بتشديد قوانين الفاتيكان ضد المواد الإباحية للأطفال عبر الإنترنت.