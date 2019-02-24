مقتل 4 مسلحين وإصابة 6 في غارات جوية لسلاح الجو بشمال شرق أفغانستان

ذكر تقرير إخباري اليوم الأحد، أن 4 مسلحين، على الأقل، من حركة طالبان لقوا حتفهم وأصيب 6 آخرون، في غارات نفذها سلاح الجو الأفغاني بإقليم تاخار شمال شرقي البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، نقلا عن بيان لفيلق شاهين 209 التابع للجيش الأفغاني في الشمال، نفذ سلاح الجو الغارات الجوية ليلة الجمعة الماضية قرب منطقة "دشت قلعة".

وأضاف البيان أنه تم استهداف مخابئ لمسلحي طالبان، ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين وإصابة ستة آخرين.

وأسفرت الغارات عن تدمير ثلاثة مخابئ وثلاثة مواقع قتالية، على الأقل، ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، وبينها طالبان، على هذه الغارات الجوية حتى الآن.