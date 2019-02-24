ترامب يعرب عن تفاؤله بالقمة الثانية مع الزعيم الكوري الشمالي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تفاؤله بالقمة التي تجمعه هذا الأسبوع بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في فيتنام، مشيدا بدور الصين في المساعدة في جهود عملية نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وأثار ترامب في سلسلة من التغريدات، حسبما أوردت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إمكانية توصله مع الزعيم الكوري الشمالي إلى اتفاق بشأن نزع السلاح النووي لبيونج يانج، مؤكدا أن كوريا الشمالية ستكون إحدى القوى الاقتصادية في حال تخليها عن ترسانتها النووية.

وقال ترامب - في تغريدة له - إنه سيغادر غدا الإثنين إلى العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث يتوقع هو و كيم استمرار التقدم المحرز خلال القمة الأولى في سنغافورة، طارحا تساؤلا عما إذا كان هذا التقدم سيكون نزع سلاح بيونج يانج النووي.

وأشار في تغريدة أخرى إلى أن كيم يدرك، ربما أكثر من أي أحد آخر، أنه دون الأسلحة النووية قد تصبح بلاده سريعا إحدى القوى الاقتصادية الكبرى في العالم، لافتا إلى أن كوريا الشمالية بموقعها وشعبها وبكيم أيضا لديها إمكانية أكبر للنمو السريع أكثر من أي دولة أخرى.

كما امتدح ترامب الرئيس الصيني شي جين بينج قائلا "إن أخر شيء ترغب به الصين هو أن تكون بجوارها أسلحة نووية واسعة النطاق"، لافتا إلى أن تنفيذ العقوبات على حدود الصين وروسيا كان مفيدا للغاية.