أحزاب المعارضة البولندية تشكل تحالفا مؤيدا للاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات

أسست ستة أحزاب بولندية معارضة تحالفا انتخابيا يسمى الائتلاف الأوروبي، وفقا لما ذكرته قناة "تي في إن 24" اليوم الأحد.

وتهدف الأحزاب الستة إلى الترشح ككتلة موحدة ضد حزب القانون والعدالة الحاكم في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي تنعقد في مايو المقبل، كما وضعوا نصب أعينهم أيضاً تنظيم حملة موحدة للانتخابات البرلمانية والرئاسية في بولندا في العام المقبل، حسبما أفادت قناة "تي في إن 24".

وقال جيجوش سشيتينا رئيس حزب المنصة المدنية، إن هدف تحالف الأحزاب هو الدفاع عن بولندا ضد القوى المعادية للاتحاد الأوروبي التي تضعف موقف البلاد في التكتل. وكان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يقود الحزب.

ويتألف التحالف الجديد من أحزاب المنصة المدنية، والحزب الليبرالي الحديث وتحالف اليسار الديمقراطي وحزب الشعب البولندي وحزب الخضر وحزب "الآن!" المنتمي لتيار الوسط.

يشار إلى أن حزب القانون والعدالة الحاكم أعلن أمس السبت عن مزايا اجتماعية إضافية، خاصة للشباب والمتقاعدين.

وقال رئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي، حول توسيع مدى برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يعتمد عليه الحزب في الدعم الشعبي المستمر، إن بولندا يجب أن تنتمي إلى كل المواطنين، لا الطبقات العليا فحسب.