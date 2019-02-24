البرازيل تعالج 22 مصابا فنزويليا في الاشتباكات الحدودية أثناء توصيل المساعدات

أعلن مسئولون بولاية "رورايما" البرازيلية الحدودية اليوم الأحد، أنهم عالجوا 22 فنزويليًا كانوا قد أصيبوا برصاص خلال اشتباكهم مع الجيش الفنزويلي أثناء عبور المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا.

وقال المتحدث باسم الولاية أنطونيو ديناريوم - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إن 18 شخصًا من المصابين احتاجوا إجراء عمليات جراحية لهم، مشيرا إلى أن هناك عشرات الفنزويلين يتم معالجتهم بعدما أصيبوا أيضًا في مواجهات أمس /السبت/ في مدينة "سانتا إلينا" الفنزويلية الحدودية.

وأشار ديناريوم ، إلى أن التدفق الهائل على النظام الصحي بالولاية قد يدفع المسئولين إلى إعلان حالة الطوارئ في قطاع الصحة غدا /الاثنين/، ما يمكنهم من شراء الأدوية بشكل أسرع.

يذكر أن حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أغلقت حدودها مع البرازيل أمس /السبت/ "حتى إشعار آخر"، حينما كان يستعد زعيم المعارضة رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسًا مؤقتا للبلاد خوان جوايدو توصيل مساعدات غذائية إلى بلاده، إلا أن حكومة مادورو تنظر إلى المساعدات الإنسانية على أنها ذريعة لتدخل عسكري أمريكي.