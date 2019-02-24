تكدس مساعدات أمريكية في مدينة كولومبية على الحدود مع فنزويلا

تتكدس المساعدات الإنسانية المقدمة من الولايات المتحدة، التي تم نقلها بطائرات عسكرية أمريكية، في بلدة كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويلا، ومن المتوقع أن ينقلها متطوعون فنزويليون عبر الحدود.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن من المتوقع أن يلتقي الرئيس الكولومبي إيفان دوكي ماركييز، والرئيس التشيلي سباستيان بينيرا، ونظيرهما الباراجواي ماريو عبده بينيتز، بزعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو، الذي نصب نفسها رئيسًا مؤقتًا للبلاد، في محاولة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا عبر الحدود من خلال جسر سيمون بوليفار في كوكوتا.

ويعارض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بشدة دخول المساعدات الأمريكية، مهاجمًا إياها بأنها محاولة من جانب واشنطن كي تتدخل في بلاده الواقعة في أمريكا اللاتينية.

وتشهد فنزويلا منذ أسابيع صراعًا على السلطة بعد أن أعلن "جوايدو" نفسه في 23 من الشهر الماضي رئيسًا مؤقتًا للبلاد متحديًا الرئيس الحالي "مادورو".

وقد اعترفت العديد من الدول بـ"جوايدو" رئيسًا إنتقاليًا شرعيًا للبلاد، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا، ودول أوروبية أخرى وطالبت هذه الدول "جوايدو" بإجراء انتخابات ديمقراطية.