مصرع 5 أشخاص في اشتباكات مسلحة بالقطاع الهندي من كشمير

لقي خمسة أشخاص مصرعهم مساء اليوم الأحد خلال اشتباكات بين القوات الهندية ومتظاهرين فى كشمير.

وذكرت شبكة (ايه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن المتظاهرين المناهضين لحكم الهند لكشمير ألقوا الحجارة على رجال الجيش والشرطة ، التى تصدت لهم ، مما أدى الى مصرع ثلاثة من المتظاهرين ، علاوة على ضابط واحد الجنود الهنود.

وأشارت الشبكة الأمريكية الى استمرار اغلاق المحال التجارية فى اطار اضراب عن العمل احتجاجا على حملات القمع التي تمارسها القوات الهندية ضد سكان كشمير الذين يطالبون بانهاء الحكم الهندى للإقليم المتنازع عليه مع باكستان.

ويقول شهود عيان إن القوات الهندية قامت باطلاق الغازات المسيلة للدموع والرصاص لقمع المتظاهرين، ما أسفر عن جرح ستة أشخاص على الأقل.

وتتزامن هذه المصادمات مع تصاعد حدة التوتر بين الهند وباكستان إثر انفجار سيارة ملغومة يوم الخميس قبل الماضي في كشمير، ما أسفر عن مصرع 40 جنديا هنديا.