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أوكيناوا اليابانية ترفض في استفتاء إنشاء قاعدة أمريكية جديدة

د ب أ
نشر فى : الأحد 24 فبراير 2019 - 8:06 م | آخر تحديث : الأحد 24 فبراير 2019 - 8:06 م

ذكرت وسائل إعلام محلية يابانية أن غالبية سكان أوكيناوا عارضوا إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية جديدة في تلك الجزيرة اليابانية بجنوب البلاد، وذلك في استفتاء غير ملزم جرى اليوم الأحد.

ووفقا لإحصاء الأصوات من جانب وكالة كيودو اليابانية للأنباء، صوت أكثر من 70 بالمئة ضد خطة الحكومة المركزية.

وعملت حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لبناء منشآت عسكرية أمريكية في شمال أوكيناوا في مكان مكب للنفايات، سوف تقوم بمهام قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية في الجزيرة.

واتخذ آبي هذه الخطوة على الرغم من عقود من المعارضة المحلية وإمكانية وجود خط صدع نشط وقاع بحر رخو أسفل الموقع المقترح. وتشتهر المنطقة أيضا بالتنوع البيولوجي والشعاب المرجانية.

وأشار سكان أوكيناوا اليوم الأحد مرة أخرى إلى معارضتهم لعمليات البناء في منطقة ساحلية بمدينة ناجو. ومع ذلك، قال آبي إن حكومته ستمضي قدما في الخطة.

وفي 30 سبتمبر الماضي، حقق ديني تاماكي وهو برلماني معارض سابق لخطة فوزا ساحقا في انتخابات حكام أوكيناوا. ومنذ ذلك الحين، يحث طوكيو على احترام إرادة سكان أوكيناوا.

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