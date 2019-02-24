وفاة 133 شخصا وإصابة 225 بالتسمم جراء تناول مشروبات ملوثة بالهند

أعلنت السلطات الهندية، اليوم الأحد، وفاة 133 شخصا وإصابة 225 بالتسمم، وذلك جراء تناولهم مشروبات كحولية ملوثة في واقعتين منفصلتين شمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المسئول البارز بالشرطة الهندية، موكيش أجاروال قوله: "إن معظم الضحايا من عمال مزارع الشاي في منطقتي جولاجات وجورهات بولاية أسام".

وأضاف أجاروال، أنه تم اعتقال مالك وحدة صنع مشروبات محلية و13 شخصا آخرين على خلفية هذا الحادث، مشيرا إلى أنه جاري ملاحقة مجموعة أخرى يعتقد أنهم على صلة ببيع هذه المشروبات الملوثة.

بدوره، قال وزير الصحة في ولاية "أسام" هيمانتا بيسوا شارما، إن أكثر من 200 شخص قد تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم بعد تناولهم هذه المشروبات ، كما أضاف أن بعضهم يرقد في حالة حرجة.

وقد تناول العمال هذه الخمور الملوثة بالكحول الميثيلي - وهو مادة كيميائية تهاجم الجهاز العصبي المركزي - وفقدوا الوعي بعدها.