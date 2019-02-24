مصرع ثلاثة أشخاص بسبب الرياح العاتية في إيطاليا

أفادت تقارير إعلامية في إيطاليا اليوم الأحد، بمصرع ثلاثة أشخاص جراء الرياح العاتية التي ضربت ساحل البحر الأدرياتيكي مؤخرا.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أن شخصين لقيا مصرعهما جراء سقوط حائط عليهما في منطقة "لاتسيو" ، فيما لقي ثالث مصرعه جراء سقوط شجرة على سيارته قرب العاصمة روما.

وتسببت الرياح التي وصلت سرعتها إلى مائة ميل في الساعة في سقوط الأسقف واقتلاع الأشجار وتعطيل حركة المرور وتكسير النوافذ في العديد من المناطق .. كما تسببت أيضا في جنوح إحدى سفن الشحن، في الوقت الذي تمكنت فيه فرق الإغاثة من إنقاذ طاقمها المكون من خمسة عشر فردا بالمروحيات.