الحكومة الأسترالية تحارب تغير المناخ بزرع الأشجار

تستعد الحكومة الأسترالية لزرع مليار شجرة في إطار حملة لتحقيق الأهداف المناخية التي وضعتها اتفاقية باريس، إذ تقدر الحكومة أن المشروع الذي سيستمر حتى عام 2050 سيتخلص من 18 مليون طن من غازات الدفيئة سنويا.

ويؤكد بحث نشره معهد (إي.تي.إتش.) السويسري، أن تنظيم حملات زراعة الأشجار حول العالم قد يحدث تغييرا مهما في كمية انبعاثات غازات الدفيئة حول العالم.

وقال الباحث توماس كروتر من المعهد: "تعد الأشجار السلاح الأقوى في معركتنا ضد تغير المناخ"، وأضاف: "جميل أن نشاهد تعاون الجميع، فالأشجار تسعد الناس في البيئات الريفية وتنقي الهواء وتحسن جودة المياه والطعام وتخدم النظام البيئي، إنها شيء سهل وبإمكاننا لمس نتائجها سريعًا".