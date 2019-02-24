مقتل 3 من قوات حفظ السلام الغينية وإصابة آخر في هجوم بمالي

أعلن وزير الدفاع الغيني مقتل ثلاثة من قوات بلاده وإصابة آخر في هجوم بمالي.

وصرح وزير الدفاع الوطني محمد ديان، في بيان، بأن الجنود الثلاثة كانوا في مالي ضمن قوات بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما).

وكان الجنود في طريق العودة للخدمة قادمين من غينيا عندما تعرضوا لهجوم يوم أمس الأحد، على مسافة 50 كيلومترا من العاصمة المالية باماكو.

ولم يتم التوصل إلى هويات منفذي الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة الأمم المتحدة في مالي قد تأسست في أبريل من عام 2013.

وتعد هذه البعثة الأممية هي الأكثر دموية من بين بعثات المنظمة الدولية لحفظ السلام، حيث قُتل أكثر من 180 من عناصرها منذ تأسيسها عام 2013، ووفقا للأمم المتحدة فإن الشهرين الأولين من العام الجاري شهدا مقتل 15 جنديا.

وتشهد مناطق شمالي مالي بصورة متكررة موجات من العنف والهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام والقوات المالية منذ انقلاب عسكري وقع عام 2012، وشهد قيام جماعات انفصالية متمردة، ولاحقا مسلحين مرتبطين القاعدة، بالسيطرة على المنطقة.