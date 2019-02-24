مجلس حقوق الإنسان يبدأ أعمال دورته الأربعين غدا في جنيف

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يبدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة غدا الإثنين، أعمال دورته الأربعين العادية والتي يترأسها سفير السنغال لدى الأمم المتحدة كولي سك وتخصص أيامها الثلاثة الأولى للجزء رفيع المستوى حيث سيشمل الافتتاح كلمات للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فيرناندا جارسيا ووزير الخارجية السويسرى اجنازيو كاسياس.

وسيشهد الجزء رفيع المستوى كلمات لمسؤولين كبار من أكثر من 90 دولة ومنظمة دولية وإقليمية ويسلط الضوء على قضايا حقوق الإنسان ذات الاهتمام على المستوى الوطني والدولي.

ويشهد المجلس خلال دورته العادية بحث عدد آخر من الموضوعات ومنها مسألة تمكين الأطفال ذوى الإعاقة.