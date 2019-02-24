وزيرة ألمانية تناشد الكنيسة الكاثوليكية في بلادها التعاون مع القضاء في وقائع الاستغلال الجنسي

ناشدت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي الكنيسة الكاثوليكية في البلاد التعاون مع القضاء بشكل شامل في العمل على الكشف عن فضائح الاستغلال الجنسي.

وقالت بارلي في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تنشرها في عددها غدا الاثنين: "لابد من الحكم في جرائم الاستغلال الجنسي من قبل المحاكم الجنائية... لابد أن تتبع عبارات البابا أفعال حاليا".

وتعهد بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد بأن تتوقف الكنيسة الكاثوليكية عن التستر على جرائم تحرش القساوسة بالأطفال "كما كان معتادا في الماضي"، وذلك في ختام قمة الفاتيكان لمكافحة التحرش بالأطفال، ولكن كلمته التي طال انتظارها كانت موجزة فيما يتعلق باتخاذ تدابير ملموسة لكيفية عزمه تحقيق ذلك في المستقبل.

وأكدت بارلي أنه يجب ألا يكون هناك "عصابات صامتة" بعد اليوم، قائلة: "لا يعرف قانون الإجراءات الجنائية لدينا أي أرشيف سري"، لافتة إلى أن الكنيسة أنكرت لفترة طويلة للغاية حدوث أية إهانات وسوء المعاملة واغتصاب لأطفال.

وأضافت الوزيرة الألمانية: "لا يمكن تحمل فكرة أن رجال الدين الذين ارتكبوا خطايا، لا يزال بإمكانهم أن يكونوا على اتصال مع أطفال حاليا"، لافتة إلى أن سعي الكنيسة للكشف عن هذه الوقائع جاء متأخرا للغاية، قائلة: "حدث ذلك بشكل متأخر للغاية بالنسبة لكثير من الضحايا".

وأكدت وزيرة العدل الاتحادية أنه لن يمكن للكنيسة إعادة كسب مصداقيتها وثقتها إلا إذا تعاملت بشكل جدي مع النقاش بشأن هياكل السلطة والأخلاق الجنسية.